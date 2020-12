Heunicke afviser beskyldninger om covid-19-egenrådighed

Sådan har det længe lydt fra især oppositionen, men også regeringens egne støttepartier har i et stykke tid sunget med på melodien.

Regeringen har inddraget Folketingets øvrige partier alt for lidt i beslutningerne under coronakrisen.

Tirsdag har Dansk Folkeparti og Venstre hevet sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg.

Partierne kræver svar på, hvordan regeringen planlægger at inddrage borgere og Folketingets politikere fremover i arbejdet med at træffe beslutninger om blandt andet covid-19-restriktioner.

- Det første, vi skal bruge samrådet til, er måske at finde ud af, om vi har samme definition på, hvad det at inddrage betyder.

- Det, vi fornemmer, når vi har været til covid-19-følgegruppemøder, er, at vi bliver informeret, siger sundhedsordfører Liselott Blixt (DF).

I covid-19-følgegruppen er alle Folketingets partier repræsenteret. Mange partier mener imidlertid, at det er yderst begrænset, hvor meget regeringen har inddraget følgegruppen i beslutningerne.

Det har ført til anklager om, at regeringen handler egenrådigt og magtfuldkomment, senest med minkskandalen som skræmmeeksempel.

I november udstedte regeringen en ordre om at aflive alle mink i Danmark, hvilket senere viste sig at være uden hjemmel i lovgivningen.

Magnus Heunicke afviser under samrådet, at regeringen inddrager Folketingets øvrige partier for lidt.

Han remser en stribe af møder og korrespondancer op.

- Fra 11. marts til dags dato er der afholdt 33 møder i covid-19-følgegruppen.

- Følgegruppen har modtaget 204 mails med skriftlige orienteringer i samme periode, og siden 1. marts er der stillet 1037 skriftlige spørgsmål fra Folketingets udvalg, 121 paragraf 20-spørgsmål og 38 samrådsspørgsmål om coronarelaterede forhold, siger han.

Han fortæller, at planen er at fortsætte i samme spor.

- Konkret har vi varslet drøftelser i følgegruppen her i begyndelsen af december om de nationale restriktioner, der løber til og med henholdsvis 13. december og 2. januar.

- De indebærer også drøftelser om afholdelse af jul, siger Magnus Heunicke.

Sundhedsministeren siger, at regeringen "helt sikkert" vil kunne inddrage de andre partier mere. Men stadig med danskernes sundhed som allerøverste prioritet, siger han.

Liselott Blixt beder herefter Magnus Heunicke om at definere, hvad det ifølge ham vil sige at inddrage andre mennesker.

- Det definerer jeg på den måde, at vi har orienteret covid-19-følgegruppen, svarer Magnus Heunicke.

- Ja, så kan det jo ikke undre nogen, at den magt, vi gav ministeren (Heunicke, red.), da vi lavede epidemiloven, er faktisk den, vi vil trække væk igen.

- I Dansk Folkeparti vil vi gøre alt for, at den magt ikke kommer tilbage igen, siger Liselott Blixt.

12. marts vedtog alle Folketingets partier en ændring af epidemiloven, så sundhedsministeren fik udvidede beføjelser.

Der er en såkaldt solnedgangsklausul, hvilket betyder, at den gældende epidemilov udløber 1. marts næste år.