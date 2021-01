Heunicke: Vi har tøjlet smittekurven for coronavirus

Sundhedsministeren glæder sig over, at de sidste plejehjemsbeboere fredag får tilbudt coronavaccine.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger fredag, at det er lykkedes Danmark at få styr på smittekurverne for coronavirus.

Samtidig minder han danskerne om, at det er vigtigt fortsat at efterleve restriktionerne. Han henviser blandt andet til afstandskravet, som fredag bliver udvidet fra en meter til to meter.

- Tiltagene virker, og vi kan se, at vi har tøjlet smittekurverne.

- Derfor er det helt afgørende, at vi alle holder fast nu. Meget vigtigt: Ingen må tolke, at smitten går ned, som et signal om, at vi skal slippe grebet og bløde op på vores efterlevelse af restriktioner og anbefalinger.

- Vi må og skal længere ned i smittetal og antal indlagte, skriver Magnus Heunicke på Facebook.

Tal fra Statens Serum Institut viste torsdag, at yderligere 1842 personer var blevet konstateret smittet med coronavirus det foregående døgn.

De positive prøver blev fundet blandt 104.615 test. Det svarer til, at 1,76 procent af prøverne var positive.

Det var dermed den laveste positivprocent siden 28. november sidste år. Her var 1,63 procent af testene positive.

Fredag får de sidste plejehjemsbeboere i Danmark tilbudt første dosis af vaccinen mod coronavirus.

- Vi kan se, at vi har en rekordhøj deltagelsesprocent, tak til de ældre og medarbejderne for at gå foran og vise os alle vejen ud af pandemien, skriver Magnus Heunicke.

Han advarer samtidig om, at den britiske muterede virus, kaldet B117, fortsat breder sig.

Den er mere smitsom end de andre varianter af coronavirus, som hidtil har floreret i Danmark.

- Derfor vil den på et tidspunkt i løbet af februar blive den dominerende virus i den danske epidemi, og vores opgave er kort og godt, at den skal have så lidt kraft som muligt i sig, når den tager over.

- Derfor har vi nu i de her hårde januaruger et vindue til at få de smittetal banket ned, skriver Magnus Heunicke.