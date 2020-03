Heunicke: Vi forsøger nu at skaffe større testkapacitet

Det siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) søndag aften til TV2, efter at ministeriet tidligere søndag oplyste, at flere nu skal testes for Covid-19 - sygdommen, der følger af coronavirus.

- Vi har kontakt til meget store danske virksomheder, der er klar. Det, de har brug for fra myndighederne, får de, siger Heunicke.

Testkapaciteten i landet er under et stort pres. Danmark kan ikke regne med, at man kan finde den fornødne kapacitet på verdensmarkedet, siger ministeren.

Det er derfor, at de danske myndigheder nu er ved at sætte hjulene i gang hos hjemlige virksomheder.

Flere af landets regioner oplever, at leverancer fra udlandet af blandt andet reagenser, der bruges til at teste for Covid-19, udebliver.

Søndag oplyser den fynske virksomhed PentaBase til TV2, at den ugentligt leverer mellem 100.000 til 200.000 reagenser til en række lande.

Virksomheden vil gerne producere reagenser til brug for Covid-19-test i Danmark, men den mangler en godkendelse fra de danske myndigheder.

Godkendelsen kan være på vej nu.

- Vi arbejder for at skaffe testkapacitet. I takt med at vi skaffer det, kan vi teste flere, siger Magnus Heunicke, der til TV2 bekræfter, at myndighederne har været i kontakt med blandt andet PentaBase.

- Jeg har været i telefonisk kontakt med virksomheden, I nævner, siger han.

Tidligere har myndighederne ellers afvist hjælp til at øge testkapaciteten, skriver Berlingske søndag aften.

En sydkoreansk embedsmand henvendte sig for to uger siden til danske myndigheder og tilbød at formidle salg af coronatest på vegne af fire store sydkoreanske producenter.

Producenterne ville på kort tid kunne levere tusindvis af godkendte testkit, men Danmark takkede nej, skriver Berlingske.

Søndagens melding om, at man nu vil teste flere for coronavirus, kommer på et tidspunkt, hvor de danske sundhedsmyndigheder er blevet kritiseret for at teste alt for få.

Indtil videre er 12.351 personer blevet testet for coronavirus i Danmark.

Alle med mistanke om moderat til svær Covid-19, hvor mistanken fastholdes efter en klinisk vurdering i en vurderingsenhed på sygehus, skal nu testes.

Desuden skal der generelt være en særlig opmærksomhed og lavere tærskel for sårbare grupper med henblik på vurdering og test.