Heunicke: Smittede skal have coronapas i seks måneder

Det tegner godt for dem, der blev smittet med coronavirus omkring juletid og nytår - og slap helskindet igennem sygdommen.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har nemlig indstillet til Epidemikommissionen, at en overstået infektion skal give coronapas i seks måneder i stedet for tre måneder.

Det bekræfter Sundhedsministeriet i en mail til Politiken.

- Sundhedsstyrelsen har vurderet, at der på baggrund af yderligere studier og nye danske data er sundhedsfagligt grundlag for, at en overstået infektion med ny coronavirus giver immunitet i 6 måneder hos de fleste, skriver det i en mail til avisen.

Ifølge Sundhedsministeriet var immuniteten ved at løbe ud for dem, der blev smittet i december sidste år.

Men den betragtning mødte kritik fra flere forskere, der pegede på, at immuniteten varede i mindst seks måneder.

Statens Serum Instituts (SSI) egne undersøgelser publiceret i det videnskabelige tidsskrift The Lancet har desuden vist, at man har 80 procent mindre risiko for at blive smittet efter overstået infektion, og at beskyttelsen varer i mindst otte måneder.

Samme undersøgelse viste dog, at risikoen for at blive smittet igen var markant højere for folk over 65. Her var det nemlig kun halvdelen, der var blevet immune, viste studiet.

Et amerikansk studie publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science pegede ligeledes på, at immuniteten holdt i mindst otte måneder.

Ifølge Politiken er den øgede immunitet ved smitte dog ikke den eneste ændring, som coronapasset kommer til at se inden længe.

Antigen-testen - eller lyntesten - kommer ifølge avisen ikke længere til at være gyldig til at dokumentere, at man allerede har været smittet med covid-19.

Lyntesten kom under kritik, da en undersøgelse fra SSI viste, at testen fangede mindre end halvdelen af de positive coronatilfælde, der ellers blev påvist på en pcr-test.

Coronapasset er en grundlæggende del af planerne for genåbningen af samfundet.

Da de liberale serviceerhverv kunne genåbne i det meste af landet efter påske, var det nemlig med krav om, at man kunne fremvise dokumentation for, at man var immun over for coronavirus, eller at man ikke var smittet.

Det enten ved et negativt coronaprøvesvar, der ikke må være ældre end 72 timer, en positiv coronaprøve, der skal være mellem 2 og 12 uger gammel, eller dokumentation for at man er blevet vaccineret.

Ifølge aftalen som regeringen har indgået med de fleste af Folketingets partier, kommer coronapasset også til at spille en rolle i genåbningen af for eksempel caféer og restauranter.