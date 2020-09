Man skal aflyse fester, hvis ikke corona-retningslinjer kan overholdes. Men det er muligt at indrette eksempelvis konfirmationer og bryllupper på en måde, så smitterisikoen minimeres, og derfor behøver man ikke at aflyse dem, understreger Magnus Heunicke (S).

Heunicke: Man skal ikke aflyse konfirmation eller bryllup

På grund af stigende smittetal anbefalede sundhedsmyndighederne mandag, at folk i Odense, København og kommunerne omkring hovedstaden overvejer, om de kan aflyse eller udskyde fester i de næste uger.

Men det er altså ikke alle fester, man behøver at udskyde. Eksempelvis bryllupper og konfirmationer er der ikke grund til at flytte rundt på.

Det understreger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) mandag aften over for TV2.

- Lad mig være så klar, som jeg overhovedet kan. Man skal ikke aflyse en konfirmationsfest eller et bryllup eller andet. Men man sikre sig, at man kan holde festen, så den kan leve op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger, siger han til TV2.

Myndighederne vil over de kommende dage gennemgå og opdatere retningslinjerne for, hvordan man minimerer smitterisikoen ved festlige lejligheder.

Heunicke fremhæver eksempelvis, at man kommer til at anbefale individuelle skåle til snacks, god afstand og masser af håndsprit.

Det afgørende for, hvorvidt man skal aflyse sin fest eller ej, er, om festen kan afholdes på en måde, så retningslinjerne overholdes, understreger han.

Det er vigtigt at få styr på, hvordan man holder en coronasikker fest, for at få de igangværende smitteudbrud under kontrol.

- Det er meget, meget vigtigt, at vi er opmærksomme på, at netop private fester har været en driver, i forhold til at denne her epidemi igen er voksende i Danmark, siger sundhedsministeren til TV2.

Ved mandagens pressemøde lød det blandt andet, at en enkelt fødselsdagsfest har været kilde til 30 nye smittede med coronavirus.

Det seneste døgn er der blevet registreret 230 smittede i Danmark. Og det er især Odense, København og den københavnske vestegn, der er hårdt ramt.

Derfor har myndighederne i disse områder sænket forsamlingsforbuddet fra 100 til 50. Samtidig er skoler og uddannelser blevet opfordret til at aflyse sociale arrangementer, og barer og restauranter skal lukke tidligere end i resten af landet.