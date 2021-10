Heunicke: Kontakttal på 1 vidner om god epidemikontrol

Kontakttallet er i denne uge beregnet til 1,0. Der er usikkerhed om tallet, men der er god kontrol med epidemien.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Danmark revaccinerer lige nu mange borgere.

- 91,7 procent af plejehjemsbeboere og 60,1 procent af borgere med særligt svækket immunforsvar har dags dato fået 3. stik, skriver ministeren videre.

Kontakttallet, der tidligere gik under betegnelsen smittetrykket, er en beregning af, hvordan smitten med coronavirus spreder sig i samfundet.

Når tallet ligger på 1,0, vurderes det, at ti smittede i gennemsnit giver smitten videre til ti andre. Dermed er udviklingen i epidemien hverken tiltagende eller faldende.

I forrige uge blev kontakttallet opgjort til 1,1, hvilket betød, at ti smittede i snit smittede 11 andre. Her var epidemien altså let tiltagende.

Kontakttallet udregnes ved at se på smittetallene for halvanden uge siden. Tallet bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se, hvordan coronaepidemien udvikler sig i samfundet.

For omkring halvanden uge siden blev der ifølge Statens Serum Instituts (SSI) tal registreret mellem 300 og 400 smittede dagligt.

Generelt er smittetallet faldet over den seneste måned. 1. september blev der registreret 825 smittede. Tirsdag er tallet 477 ifølge tal fra SSI.

I samme periode har coronavirus mistet status som en samfundskritisk sygdom i Danmark. Det skete 10. september, hvor de sidste coronarestriktioner således blev ophævet.

Mens størstedelen af den danske befolkning er blevet vaccineret mod coronavirus, har sundhedsmyndighederne indledt en indsats, hvor man vil revaccinere sårbare borgere med et tredje vaccinestik.

Det er borgere på 85 år og derover, plejehjemsbeboere og personer med særligt nedsat immunforsvar, der i øjeblikket tilbydes et tredje stik.