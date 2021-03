Heunicke: Kontakttal er på 1 - grundlag for mere genåbning

Kontakttallet for coronaepidemien er beregnet til 1,0. Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

I sidste uge blev det opgjort til 0,9. Kontakttallet er en beregning af, hvor mange personer en smittet person i gennemsnit sender smitten videre til.

Når tallet er 1,0, vil det sige, at ti smittede smitter ti andre. Det betyder, skriver Heunicke, at epidemien ikke er i vækst.

- Dermed har vi grundlaget for yderligere kontrolleret genåbning, skriver han.

Kontakttallet er ikke et billede på smitteudviklingen nu og her.

Tallet er udregnet ud fra smittetallene i sidste uge, og det bruges af myndighederne som et blandt flere pejlemærker til at se på, hvordan smitten udvikler sig i samfundet.

Derudover kigger myndighederne blandt andet på antallet af smittede i de daglige opgørelser og antallet af nye patienter med coronavirus på hospitalerne.

Statens Serum Institut (SSI) beregner også et særskilt kontakttal for den mere smitsomme britiske variant, som er blevet mere udbredt i samfundet. Det er opgjort til 1,14.

De to kontakttal er dog ikke mulige at holde op mod hinanden, fordi den britiske variant er beregnet ud fra smittetallene for to uger siden.

Den britiske variant udgør på nuværende tidspunkt 80 procent af alle nye smittetilfælde og er for længst den dominerende variant i Danmark.

SSI vil derfor ikke længere beregne et særskilt kontakttal for varianten.

- Denne uge er sidste gang, vi kommer med en selvstændig udregning af kontakttal for B117, idet denne variant nu passerer cirka 80 procent af de smittede, har den som forventet overtaget den danske epidemi og dominerer nu det samlede kontakttal, vurderer vores eksperter i SSI, skriver Magnus Heunicke på Twitter.