Heunicke: For tidligt at melde ud om julerestriktioner

Juleaften nærmer sig, og tirsdag skriver kalenderen 1. december.

Men det er endnu for tidligt at sige, hvordan danskernes jul kommer til at forme sig under coronakrisen, når man taler om rejser på tværs af landet og lignende.

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag på et pressemøde i København, hvor han varsler nye tiltag og restriktioner i 17 kommuner i hovedstadsområdet.

- Vi planlægger ikke restriktioner på rejser omkring jul. Men som altid kan vi ikke dømme tiltag - også skrappere tiltag - ude, hvis smitten stiger voldsomt, siger han.

- Jul og juleaften betyder meget for mange. Og alle vil gerne kunne planlægge den.

- Men det er for tidligt at sige, hvordan restriktionerne vil være til jul, og hvordan en sikker og tryg jul kan holdes, siger Magnus Heunicke.

Dermed lægger han sig i forlængelse af de meldinger, som statsminister Mette Frederiksen (S) har udtrykt flere gange tidligere.

Han fortæller, at regeringen i løbet af næste uge vil mødes med Folketingets partier.

- Og selvfølgelig få en indstilling fra vores myndigheder og så melde ud helt præcist, hvordan en jul, en anderledes jul, sikkert og trygt kan afholdes, siger Magnus Heunicke.

- Julen er jo hjerternes fest, hvor man mødes på tværs af generationer, tæt sammen og hygger sig tæt sammen. Og det er jo præcist det, der er så farligt lige nu, siger sundhedsministeren.

Tyra Grove Krause, der er afdelingschef hos Statens Serum Institut (SSI), ser også julen som et muligt problem for coronahåndteringen.

- Hele epidemikontrollen handler jo om, at vi begrænser vores kontakter, og at vi prøver at se de samme mennesker. Og det er jo ikke det, man som udgangspunkt gør i julen.

- Derfor er det også noget, vi ser på med stor alvor, siger hun.