Heunicke: De ældste elevers tilbagevenden er stadig uvis

Og det er uvist, hvornår 6.-10.-klasserne får lov at komme tilbage til klasselokalerne. Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) mandag på et pressemøde.

- Det er for tidligt at kunne sige, siger han.

Sundhedsministeren oplyser, at han er i løbende kontakt med de relevante parter, når det kommer til at beslutte, hvornår børnene kan vende tilbage til mere normal undervisning igen.

De mindste klasser vendte efter påske tilbage til undervisningen på folkeskolerne. Skolerne skal dog sikre, at der er god afstand mellem børnene.

Nogle skoler har desuden sat telte op i det fri, da det kan være med til at mindske smitterisikoen at opholde sig udendørs.

Kommunernes Landsforening (KL) vurderede søndag, at med de nuværende regler om afstand mellem eleverne er det ikke muligt for de ældste børn at komme tilbage i skolerne.

Der er simpelthen ikke plads til dem, pointerede KL-formand Jacob Bundsgaard (S).

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. De er allerede presset til det yderste, sagde han og henviste til, at nogle skoler allerede havde taget sportshaller og spejderhytter i brug for at få ekstra plads.

De lokaler, som de ældste elever plejer at være i, bliver i øjeblikket brugt af de mindste. Børnene i 0.-5. klasse er blevet opdelt i mindre hold for at mindske risikoen for at sprede coronavirus blandt eleverne.

Jacob Bundsgaard vurderede, at de ældste klassetrin først kan vende tilbage til klasselokalerne, når sundhedsmyndighederne lemper på reglerne for afstand.