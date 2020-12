Hesterytter død efter trafikulykke på Fyn

43 årig kvindelig hesterytter, der under ridning blev påkørt af personbil g.d. kl. 1310 på Strandvejen ved Vejstrup NØ for Svendborg, er her i eftermiddag afgået ved døden pgr af hendes skader. Pårørende er underrettet. Undersøgelser på stedet er afsluttet @politidk