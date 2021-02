Hest og bil gennem isen - i København er 64 isgængere sigtet

Frem til søndag klokken 17 har Københavns Politi sigtet 64 personer for at færdes på isen på steder, hvor det ikke var tilladt. Det fortæller politiinspektør Rasmus Skovsgaard.

På flere af landets søer er isen efterhånden blevet så tyk, at den er sikker at færdes på. Det er dog ikke tilfældet alle steder, og det har søndag givet politiet en del at se til.

Knap en tredjedel er blevet sigtet for at færdes på isen ved Søerne. Her er isen erklæret sikker på flere af søerne, men det gælder ikke dem alle.

12 personer er sigtet for at gå på isen ved Amager Strandpark, mens 14 er blevet sigtet for at gå ud på isen ved Svanemøllen.

- Her gik nogle flere hundrede meter ud til iskanten. Det er forbundet med livsfare, og det er derfor, vi bruger så meget energi på det, siger Rasmus Skovsgaard.

Søndag gik en person igennem isen ved Amager Strandpark, og lørdag var det fire drenge og en hund, som måtte redde sig selv op.

Det er dog ikke kun mennesker, som er faldet gennem isen. Ifølge TV Midtvest er en hest søndag morgen gået gennem isen på en sø tæt ved Tarm, og en bil er ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi også røget igennem isen et ikke nærmere angivet sted i politikredsen.

Rasmus Skovsgaard fra Københavns Politi fortæller, at politiet også de næste dage vil holde skarpt øje med, om folk færdes på isen, hvor det ikke er tilladt.

- Det er der ingen tvivl om. Nu går vi ind i uge syv, hvor der er vinterferie, så det vil vi gøre, lyder det fra politiinspektøren.

Man må kun gå ud på isen, hvis der opsat skilte, som angiver, at den er sikker. Det vurderes af den enkelte kommune. Hvor tyk isen skal være, før den anses som værende sikker, varierer.

De fleste steder skal den være minimum 13 centimer tyk. Men i Aarhus skal der være et 16 centimer tykt lagt is på søerne, før man må færdes på dem.