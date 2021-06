Herrernes mangeårige højreback mangler VM-guld

VM-guld nåede landsholdets mangeårige foretrukne højreback, der fylder 40 år onsdag, ikke at vinde.

Det var ellers en af grundene til, at Søndergaard tog en tørn mere på landsholdet efter OL-guldet i 2016.

- Jeg vil også gerne prøve at vinde VM. Jeg har kun fået et par sølvmedaljer, og det kunne være sjovt at få den stjerne på tøjet også. Men lad os nu se, sagde han i 2016 til TV Midtvest.

Det lykkedes som bekendt ikke, da VM i 2017 blev hans sidste slutrunde, hvor Danmark ikke vandt en medalje.

Men to VM-sølvmedaljer pynter stadig flot i Kasper Søndergaards imponerende karriere, der sluttede i 2020.

Han tog aldrig til udlandet for at spille håndbold, men var en profil i den danske liga for både Aarhus, Kolding og Skjern.

Om det manglende udlandseventyr sagde Søndergaard i 2015 til DR, at særligt et smut til Tyskland har lokket.

- Jeg har altid haft det godt i Danmark, og udlandet har da trukket før i mig, men jeg fortryder ikke, at jeg aldrig har været i udlandet. Jeg har fået stillet mine ambitioner og lyster ved at spille i Danmark, så jeg fortryder ikke noget, sagde Søndergaard dengang.

Livet på banen sluttede i Skjern Håndbold efter næsten ti år i de grønne farver. Men Søndergaard er i dag rykket til bænken som assistenttræner i den vestjyske traditionsklub.

Samtidig er han brugt som landsholdsekspert på DR under slutrunder.

Gennem omkring ti år var han fast inventar på landsholdet som højreback, hvor han brillerede i angrebet, men måtte rende ud, når der skulle opstilles i forsvaret.

Men de manglede evner i forsvaret blev i den grad vejet op af hans angrebsspil, hvor han var en forrygende duelspiller på ydersiden af modstanderens forsvar.

Han slutrundedebuterede i 2007 med VM-bronze og var med til at vinde Danmarks første EM-guld i 2008 og OL-guld i 2016.

I alt var Kasper Søndergaard med til at vinde syv slutrundemedaljer for landsholdet.

To gange EM-guld, et OL-guld, to sølvmedaljer og en bronze til VM og en sølvmedalje til EM.

I herrernes håndboldliga har han været med til at vinde DM for både Kolding og Skjern. Også pokalguldet har han løftet.

Han nåede 184 kampe i landsholdstrøjen, hvor det blev til 395 mål.

Privat er Kasper Søndergaard gift og har tre børn.