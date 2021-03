Herbie Hancock melder afbud til årets Smukfest

- Det er ikke unormalt, at en kunstner af forskellige årsager må aflyse en festivaltur - det har vi oplevet før.

Et af hovednavnene på årets Smukfest i Skanderborg, den amerikanske jazzmusiker, pianist, komponist og producer Herbie Hancock, har meldt afbud.

- Årsagen nu er corona, der, som vi alle ved, har forårsaget en del udfordringer, og derfor var vi også forberedte på, at der ville komme aflysninger fra specielt internationale artister, siger talsmand Søren Eskildsen.

Da festivalen mod slutningen af november sidste år kunne præsentere den 80-årige musiker på programmet for årets festival, skete det med stor stolthed.

Derfor kommer det også som en stor skuffelse, at han alligevel ikke kommer til at optræde på årets festival, der finder sted fra 4. til 8. august.

- Det er ærgerligt, men heldigvis har vi en masse andre fantastiske artister og bands på plakaten, ligesom vi stadig har en stærk bunke danske og internationale kunstnere i ærmet, som vi glæder os til at afsløre for vores gæster, siger Søren Eskildsen.

Programmet for årets festival består fortsat af store kunstnernavne som blandt andre Lionel Richie, Gorillaz, Slipknot, Suspekt og Carpark North.

I forbindelse med Herbie Hancocks afbud varsler Smukfest, at der kan risikere at komme flere afbud. Det kan blive tilfældet, hvis udenlandske festivaler må aflyse, og kunstneres turné dermed ikke kan gennemføres.

- Det er derfor heller ikke usandsynligt, at der vil komme flere afbud, som vi bevæger os tættere på.

- Men I kan stole på, at vi kæmper for at give jer det bedst mulige musikprogram og en lige så fantastisk festival, skriver Smukfest på sin hjemmeside.

Festivalen oplyser, at selv om Herbie Hancock har meldt afbud til dette års festival, så arbejder man på at flytte ham til næste års festival.