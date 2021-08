Søndag er der også risiko for yderligere regn.

Artiklen: Her ramte dobbelt skybrud

Her ramte dobbelt skybrud

To steder i Nordsjælland ramte dobbelt skybrud lørdag eftermiddag. Det oplyser Danmarks Meteorologiske Institut.

I både Halsnæs og i Hillerød blev der registreret dobbelt skybrud. Et skybrud defineres ved, at er falder 15 millimeter regn på 30 minutter. Ved et dobbelt skybrud, som der altså falde mindst 30 mm regn på en halv time.

Mest regn faldt der over Hillerød, hvor der blev målt 33,8 mm nedbør i løbet af en halv time.

Ud over Nordsjælland er der ifølge DMI registreret dobbelt skybrud i Aalborg.

Vejrstationen kan dog ikke udelukke, at der har været skybrud andre steder end de ovennævnte anførte.

Ifølge vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut Trine Pedersen, så resulterede de store vandmængder blandt andet, at kloakdækslerne i Aalborg hoppede af flere steder.

Og regnmængderne var flere steder så kraftigt, at man godt kunne have stået udenfor og taget et brusebad.

Også søndag må der forventes en del nedbør i form af byger.

- Der kommer også en dag i morgen, og der ser jeg også rigtig mange byger, siger Trine Pedersen.

Hun understreger dog, at der ikke er vandmængder på vej i den størrelsesorden, som der er blevet set andre steder i Europa de seneste uger.