Her modtager de ingen flygtninge til næste år

- Det ser ud til at blive et rekordlavt asyltal i år. Det laveste i flere årtier. Det er godt. Det betyder, at kommunerne hver især skal tage imod endnu færre flygtninge, siger udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) i en pressemeddelelse.

Kommunerne vil næste år modtage cirka 600 nye flygtninge, og 27 kommuner slipper helt for at tage imod nogle.

Kommunerne har ansvaret for at finde et sted at bo og få den enkelte flygtning i gang på arbejdsmarkedet.

Det er Udlændingestyrelsen, der nu har fastsat, hvordan flygtningene skal fordeles til de enkelte kommuner.

Styrelsen udmelder hvert år et skøn over, hvor mange flygtninge der skal boligplaceres i kommunerne det kommende år.

27 kommuner ser ud til slet ikke at skulle modtage flygtninge næste år, hvilket glæder ministeren.

- Blandt andet Aarhus, København og Slagelse, som nu kan få et pusterum til at få endnu flere af kommunens flygtninge i arbejde og ud at lære dansk.

- Det er vigtigt for regeringen at holde tilstrømningen så langt nede som overhovedet muligt, og derfor vil vi fortsat gøre, hvad vi kan for at holde asyltallet lavt, siger Tesfaye.

Kommunerne modtog knap 10.600 nye flygtninge i 2015, hvor hele Europa oplevede et ekstraordinært indtog af nytilkomne, som gik op gennem blandt andet Danmark på motorvejene.

I 2016 modtog kommunerne knap 7200, knap 2100 i 2017, cirka 840 i 2018 og cirka 730 i 2019.

I 2020 forventes landstallet fortsat at være cirka 600, mens landstallet for 2021 altså også vurderes at blive cirka 600.