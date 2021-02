Her lukker corona skoler og daginstitutioner februar ud

Alle skoler og daginstitutioner i Kolding by lukker til og med 28. februar efter stigende coronasmitte. Tiltaget skal bremse smittespredningen.

Det oplyser Sundhedsministeriet fredag i en pressemeddelelse.

Det påvirker 28 daginstitutioner og 15 skoler i Kolding by og dækker dermed hele postnummer 6000.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at der er risiko for yderligere smittespredning, i forbindelse med at skoleelever og en del børn i dagtilbud skulle vende tilbage fra vinterferie mandag.

Alle borgere over 12 år i Kolding opfordres til at lade sig teste. Der vil være kapacitet, så alle borgere over to år kan blive testet, oplyses det i meddelelsen.

Kolding Kommune opfordrede tidligere fredag alle borgere ned til et år at blive testet for coronavirus. Men man følger nu de seneste anbefalinger, oplyser kommunen efter meldingen fra Sundhedsministeriet.

Der vil lokalt i Kolding snarest blive meldt ud om, hvornår den øgede testkapacitet er klar til at teste alle borgerne.

Kolding har fredag overtaget den kedelige førsteplads over kommuner med det højeste smittetryk fra Ishøj. Kolding har for de seneste syv dage 251,6 smittede per 100.000 indbyggere.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) betegner situationen i Kolding som "alvorlig".

- Da smitten især er koncentreret om en række skoler og daginstitutioner, er det derfor nødvendigt at sende de mindste elever hjem igen og at lukke daginstitutioner i byen.

- Jeg vil gerne sende en klar opfordring til alle borgere i Kolding by om at lade sig teste, så usynlige smittekæder hurtigst muligt kan blive brudt, siger han i pressemeddelelsen.

Der vil være nødpasning for børn, hvis forældre har et pasningsbehov som følge af deres arbejde. Og børn med særlige behov er undtaget nedlukningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Kolding Kommune har aftalt flere tiltag for at få udbruddet under kontrol.

Det omfatter blandt andet en kommunikationsindsats til borgere om at overholde retningslinjer og dialog med dagligvarebutikker om skærpet fokus på afstandskrav og afspritning.

Og derudover vil man altså også teste alle borgere i Kolding.