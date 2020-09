Her er kommunerne med de højeste coronatal

Hidtil har sundhedsmyndighederne sat kommuner på en observationsliste, når de rundede 20 smittetilfælde på en uge per 100.000 indbyggere.

Her kan du se hvilke kommuner, der ved Statens Serum Instituts opgørelse onsdag havde relativt flest tilfælde med coronasmitte den seneste uge:

* Brøndby Kommune: 31,5 per 100.000 indbyggere.

* Lyngby-Taarbæk: 28,6 per 100.000 indbyggere.

* Hvidovre Kommune: 28,1 per 100.000 indbyggere.

* Nordfyn Kommune: 27 per 100.000 indbyggere.

* Albertslund Kommune: 25,3 per 100.000 indbyggere.

* Rødovre Kommune: 24,7 per 100.000 indbyggere.

* Ikast-Brande Kommune: 21,8 per 100.000 indbyggere.

* Hjørring Kommune: 21,7 per 100.000 indbyggere.

* Odense Kommune: 21,6 per 100.000 indbyggere.

* Frederiksberg Kommune: 21,2 per 100.000 indbyggere.

* Kerteminde Kommune: 21 per 100.000 indbyggere.

* Københavns Kommune: 20,2 per 100.000 indbyggere.

Disse kommuner er tættest på at have 20 tilfælde i den seneste uge per 100.000 indbyggere:

* Silkeborg Kommune: 19,2 per 100.000 indbyggere.

* Aarhus Kommune: 19,5 per 100.000 indbyggere.

* Gladsaxe Kommune 18,8 per 100.000 indbyggere.

* Lejre Kommune: 17,9 per 100.000 indbyggere.

* Glostrup Kommune: 17,3 per 100.000 indbyggere.

* Solrød Kommune: 17,2 per 100.000 indbyggere.

Kilder: Statens Serum Institut.