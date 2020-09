FAKTA: Her er de skærpede coronatiltag for 17 kommuner

Her er regeringens skærpede coronarestriktioner for København og 16 omkringliggende kommuner.

* Man skal desuden bære mundbind eller visir, hvis man er gående eller stående.

* Hvis man sidder ned på en café, bar eller restaurant, skal man ikke bære mundbind eller visir.

* Kravet gælder både gæster og ansatte med kontakt til gæster.

* Der gælder dog de samme undtagelser som i den offentlige trafik - at børn under 12 år og personer med vejrtrækningsbesvær ikke behøver at bære værnemidler.

* Desuden indføres krav om skiltning, der angiver hvor mange personer, som maksimalt kan være i en restaurant, bar eller café. Det skal styrke politiets mulighed for at håndhæve overholdelse af kravet.

* Regeringen opfordrer også til, at private fester i hjemmene slutter klokken 22.

* Der kommer et loft på 500 personer ved superligakampe, der afvikles i de 17 kommuner.

* Restriktionerne gælder fra torsdag 17. september og 14 dage frem til 1. oktober.

De omfattede kommuner er:

* Albertslund Kommune.

* Ballerup Kommune.

* Brøndby Kommune.

* Dragør Kommune.

* Frederiksberg Kommune.

* Gentofte Kommune.

* Gladsaxe Kommune.

* Glostrup Kommune.

* Herlev Kommune.

* Hvidovre Kommune.

* Høje-Taastrup Kommune.

* Ishøj Kommune.

* Københavns Kommune.

* Lyngby-Tårbæk Kommune.

* Rødovre Kommune.

* Tårnby Kommune.

* Vallensbæk Kommune.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.