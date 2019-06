Henrik Sass Larsen sygemeldt og melder fra som ministeremne

- Jeg tror, de fleste godt har kunnet se, at jeg ikke har haft det så godt. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, for at kæmpe mig tilbage efter min depression ved årsskiftet, men det er desværre ikke lykkedes for mig, skriver han og fortsætter:

- Jeg har fortalt Mette Frederiksen, at jeg ikke står til rådighed fremover og har ligeledes orienteret min kreds om, at jeg ikke ønsker at være kandidat længere. Mette bliver en god statsminister for vores land - det er jeg stolt af.

Sass Larsen tilføjer, at han mener at have været udsat for en "meget langvarig og grundig tabloid behandling", og at hans grænse "desværre for længst er overskredet".

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, udtaler om Henrik Sass Larsens sygemelding i en pressemeddelelse, at det er den rigtige beslutning.

- Han har forsøgt at kæmpe sig tilbage, og det har jeg og mange andre støttet ham i, men det er desværre ikke lykkedes.

- Derfor er det også den rigtige beslutning, at Henrik nu sygemelder sig, og jeg håber, at det vil give den ro og den tid, der skal til, for at han kan blive rask. Jeg håber også, at alle nu vil respektere Henriks behov for fred og ro.

Henrik Sass Larsen havde ikke fået nok personlige stemmer ved onsdagens valg, men han kan alligevel beholde sin plads i Folketinget på grund af listestemmer.

Han fik det sidste af partiets otte mandater i Sjællands Storkreds.

Socialdemokratiets pressetjeneste oplyser, at der i første omgang ikke er indkaldt en suppleant for Sass Larsen til Folketinget.

I februar kom det frem, at Sass Larsen har haft en depression. Det fortalte han i et stort interview med Politiken.

Han fortalte, at han i oktober sidste år blev ramt af en depression, der i næsten to måneder fik ham til at sove "19-20 timer i døgnet" og føre daglige samtaler med en psykolog.