Henrik Qvortrup er ny politisk redaktør hos B.T.

Henrik Qvortrup, der for nogle år siden fik en dom i Se & Hør-sagen, skal lede B.T.'s politiske redaktion.

B.T. opruster sin politiske redaktion med ansættelsen af Henrik Qvortrup som ny politisk redaktør.

Det skriver B.T. på sin hjemmeside.

Ud over at lede den politiske redaktion hos B.T. skal Henrik Qvortrup levere analyser og kommentarer omkring den løbende politiske udvikling.

Henrik Qvortrup har de seneste år været selvstændig og arbejdet for blandt andet Ekstra Bladet som politisk kommentator.

Tidligere har Henrik Qvortrup også været politisk redaktør og chefredaktør på diverse danske medier, herunder B.T., hvor han var chefredaktør for 20 år siden.

Henrik Qvortrup tiltræder sin nye stilling med det samme.

- B.T. skal have de skarpeste journalister og redaktører, og derfor passer Henrik Qvortrup ind i vores team, siger Michael Dyrby, ansvarshavende chefredaktør hos B.T.

Selv kalder Henrik Qvortrup tilbuddet som politisk redaktør hos B.T. for "et drømmejob", som han nu har valgt at sige ja til.

Han kalder samtidig B.T. for et medie "i en ekstrem spændende og lovende udvikling".

- Jeg glæder mig til at give B.T. en endnu skarpere og mere markant profil inden for dansk politik, siger han.

Henrik Qvortrup er blandt andet kendt for sin involvering i den såkaldte Se & Hør-sag, der handlede om, at ugebladet købte oplysninger om de kendtes og kongeliges brug af kreditkort.

I 2016 blev Henrik Qvortrup dømt i sagen. Som følge af dommen skulle han blandt andet gå med en fodlænke i tre måneder.