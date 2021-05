Henrik Qvortrup bliver chefredaktør på Ekstra Bladet

B.T.'s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, bliver ny ansvarshavende chefredaktør på Ekstra Bladet senest 1. juli.

Det oplyser JP/Politikens Hus i en pressemeddelelse.

57-årige Qvortrup har tidligere været politisk kommentator på Ekstra Bladet, ligesom han har været politisk redaktør på TV2, chefredaktør på Se & Hør og chefredaktør på B.T.

Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør Poul Madsen stoppede i stillingen i marts. Han havde været ansvarlig for avisen i 14 år.

Siden da har Pernille Holbøll været konstitueret ansvarshavende chefredaktør.

Hun går på barsel i maj og fortsætter derefter i en stilling som ledende chefredaktør i 2022.

Samtidig forlader chefredaktør Kristoffer Eriksen avisen, skriver han på Twitter.

- Jeg har i dag besluttet at forlade Ekstra Bladet. Stort tillykke til Henrik Qvortrup med det vigtigste job i dansk dagspresse, skriver han.

Qvortrup fortæller onsdag, at han anser Ekstra Bladet som "indbegrebet af den fjerde statsmagt", og han vil sikre sig, at de danskere, der "føler sig overset af eliten" også får et talerør.

- Jeg synes, at Ekstra Bladet i dag er et fremragende produkt. Det, jeg gerne vil have mere af, er det der med, at vi tør, hvor andre tier. Jeg kan ikke komme i tanke om et bedre slogan.

- Det er avisen for alle danskere, men skal være ambassadør for den halvdel af den danske befolkning, der følers sig overset af eliten, siger han.

Han ser ikke nogen modsætning mellem det, og at avisen også er kendt for det lidt mere kulørte stof.

- Man behøver ikke at sidde med bedemandsfjæs, når man læser Ekstra Bladet. Det behøver ikke at være forfærdeligt kedeligt at tygge sig igennem. Der er ingen modsætning.

- Ekstra Bladet skal fortsat være et sted, hvor den får fuld skrue på sport, underholdning og kultur. Og nok mere kultur, end tilfældet er i dag. Der er nok tale om en undladelsessynd. Kulturen har været lidt glemt, og det vil jeg give et spark bagi, siger han.

Qvortrups tid på Se & Hør bliver især husket for, at bladet under hans ledelse betalte sig til personfølsomme data fra kendte personer via en såkaldt tys-tys kilde, der lækkede data fra Nets.

Qvortrup blev dømt i 2016 for sin medvirken. Han fik tre måneders frihedsberøvelse i fodlænke og 200 timers samfundstjeneste.

Han siger, at det er et afsluttet kapitel, men at det er klart, nogen fortsat vil forbinde ham med det.

- Det at blive forbundet med den sag, er et vilkår, jeg skal leve med resten af livet. En enkelt søgning på Google kan jo vise det. Jeg fik et gok i nøden, og det var velfortjent.

- Nogen vil spørge, hvad garantien er for, jeg ikke dummer mig igen. Den er måske større med mig end så mange andre, fordi jeg har lært det på den hårde måde, siger Qvortrup.