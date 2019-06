Henrik Dahl undskylder hårde ord om partifæller i LA

Folketingsmedlem for Liberal Alliance Henrik Dahl undskylder onsdag aften på Facebook, at han efter folketingsvalget havde en "hård tone" over for blandt andre daværende politisk leder af partiet Anders Samuelsen.

- Det er klart, at der skal være en ordentlig tone. Også når presset er stort.

- Derfor vil jeg gerne undskylde uforbeholdent over for Anders, Mette og Thyra, at jeg anvendte en så hård og personlig tone på valgaftenen og dagen efter, skriver Henrik Dahl på sin Facebook-side.

Ud over Anders Samuelsen henviser han til afgående kirke- og kulturminister Mette Bock og afgående ældreminister Thyra Frank.

Liberal Alliance blev nærmest nedsablet ved folketingsvalget, hvor partiet gik fra at have 13 til at have 4 mandater.

Det var i den forbindelse, at Henrik Dahl kritiserede partiets ledelse.

- Jeg synes, at ledelsen skal gå af, sådan så vi kan få et opgør med den nepotisme, som har været totalt ødelæggende for partiet.

- Det har været Anders' (Samuelsen, red.) familie og venner, der skulle tilgodeses som ministre. Det har ikke været noget som helst med kompetence, sagde Henrik Dahl dagen efter folketingsvalget.

Om Anders Samuelsen, Mette Bock og Thyra Frank - som Henrik Dahls undskyldning er rettet mod - kan det nævnes, at Anders Samuelsen og Mette Bock er søskende.

Og Thyra Frank blev hentet ind som ældreminister, da Liberal Alliance kom i regering i 2016. Hun var ikke medlem af Folketinget på det tidspunkt.

Henrik Dahls undskyldning på Facebook kommer, efter at Liberal Alliance onsdag aften har afholdt møde i hovedbestyrelsen.

- Et af emnerne var, hvordan vi taler til og om hinanden i LA, skriver han.

Om sine udtalelser i kølvandet på Liberal Alliances valgnederlag lyder det:

- Det var over stregen, og det beklager jeg.

Henrik Dahl er et af de fire Liberal Alliance-medlemmer, der efter valget den 5. juni har fået en plads i Folketinget.

De øvrige medlemmer er Alex Vanopslagh, der er partiets nye formand, Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Ole Birk Olesen.

Flere profiler - herunder daværende formand og udenrigsminister Anders Samuelsen samt Joachim B. Olsen - har måttet tage afsked med Folketinget.