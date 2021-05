Hendes vedholdenhed sikrede frit sygehusvalg

Ester Larsen blev hentet ind som sundhedsminister i Poul Schlüters regering uden at være medlem af Folketinget. Hun takkede ja og endte med fire år som minister, hvor hun kæmpede for sine mærkesager. Blandt andet patienters ret til at vælge sygehus, hvor de vil behandles. (Arkivfoto)

Foto: Martin Sylvest Andersen/Ritzau Scanpix