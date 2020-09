Hendes tidsfordriv skabte succesen

Alfen i den sortprikkede kjole har i flere årtier gjort børn glade. Og også for Hanne Hastrup har Cirkeline haft betydning.

Tegneren og forfatteren Hanne Hastrup, der 26. september fylder 80, fortæller om forholdet til sin Cirkeline-figur til ugebladet Alt for damerne i 2017.

Men faktisk lå figuren gemt væk i Hastrups skuffe i flere år.

Kreativiteten begyndte tidligt hos Hastrup. Som barn lod hun fantasien slippe løs hos sig selv igennem finurlige historier.

Som 18-årig gik hun på en tegneskole, som skulle fungere som et springbræt til hendes endelige mål: Kunstakademiet.

På tegneskolen kedede Hanne Hastrup sig dog. For hun blev sat til trivielle tegneopgaver.

- Man skulle bare tegne bogstaver og reklametegninger. Jeg sad og lavede alt muligt andet. Blandet andet tegnede jeg cirkler, sagde Hastrup til Berlingske i 2016.

Cirklerne fik med tiden små ansigter.

- På den måde kom Cirkeline frem.

Siden kom den lille alfepige ned i en skuffe.

Men i 1968 kom Cirkeline frem igen, da alfefiguren skulle bruges i en tegnefilm til DR.

Det blev startskuddet til Cirkeline-figurens store succes hos generationer af børn.

På 50 år er det blevet til utal af tegnefilm og et hav af bogudgivelser med Cirkeline i centrum.

For Hanne Hastrup har det været dejligt at kunne glæde børn med figuren. Og Cirkeline har da også haft afgørende betydning for Hastrup.

- Hun har da holdt mig i live, fortalte hun Berlingske.