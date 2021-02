Hemmelig politiaktion i Holbæk handler måske om terror

I løbet af weekenden nægtede Midt- og Vestsjællands Politi at besvare spørgsmål om årsagen til ransagninger med kemiske eksperter og bomberyddere.

Også tirsdag er der tavshed. Vicepolitiinspektør Jacob Olsen ønsker ifølge sn.dk og Nordvestnyt ikke at udtale sig.

- På et eller andet tidspunkt kommer der en melding, siger han.

Et øjenvidne beretter ifølge det lokale medie, at der var et større politiopbud ved retsbygningen sent mandag aften, og at der var lys i bygningen.

Det var lørdag aften, at betjente rykkede ud til Apotekerhaven, som er et almennyttigt boligbyggeri.

Der blev set kriminalteknikere i hvide dragter og kampklædte betjente i området.

En talsmand for politiet, Martin Bjerregaard, forsikrede om, at folk i området ikke behøvede være nervøse.

- Netop fordi politiet er der, er der ikke grund til bekymring set med de omkringboendes øje. Det er noget politiarbejde, der skal udføres, og det vil vi gerne have gennemført, sagde han søndag til Ritzau.

Flere steder var der ransagninger i løbet af weekenden, og et øjenvidne skal angiveligt have set en mand blive ført bort i håndjern, rapporterede sn.dk i weekenden.