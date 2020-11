Helt skæv siger chef på Berlingske efter dom om havfrue

Arvingerne efter billedhugger Edvard Eriksen, der skabte det nationale ikon, skal have i alt 285.000 kroner af chefredaktøren, fordi hans avis i to tilfælde har krænket ophavsretten.

I en tegning blev havfruen af avisen forbundet med højreekstremisme og ondskab. Her var figuren forsynet med et zombielignende ansigt. Og et foto, hvor skulpturen fik mundbind på, er ifølge retten også en krænkelse, fordi illustrationen blev brugt som ledsager til en tekst om angst for coronasmitte og højrepolitik.

Tom Jensen siger, at han har tre indvendinger mod afgørelsen.

For det første er såvel tegningen som fotoet med mundbind selvstændige værker og ikke en krænkelse af Edvard Eriksens figur, mener han.

Desuden er beløbet "fuldstændig ude af proportioner", selv hvis man skulle finde, at Berlingske har krænket den originale figur, mener chefredaktøren.

Og for det tredje anfægter han byrettens afgørelse vedrørende mundbindet på havfruen.

- Her går retten ind og forhøjer erstatningen, fordi vi påstås at associere Den Lille Havfrue med højrepolitik. Det er helt skævt. Der skal selvfølgelig være rum for et publicistisk medie til at illustrere tekster på selvstændig vis, siger Tom Jensen.

Havfruen med mundbind ledsagede artiklen "Bange for coronasmitte? Så stemmer du nok Dansk Folkeparti". Den handler om sammenfald mellem frygt for smitte og højreorienteret overbevisning.

Byretten udtaler, at illustrationen er "unødvendig", og konklusionen for begge tilfælde er, at det er en skærpende omstændighed, at krænkelserne er sket i en politiseret kontekst.