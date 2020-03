Hele Danmarks sexolog

Joan Ørting, der torsdag den 26. marts fylder 60, er uddannet teaterinstruktør, men det var som sexolog, hun for alvor fandt sin niche.

Hun er den eneste dansker med et kursusbevis fra en nærmest mytisk sexologskole i Holland med ry for sine vidtgående praktiske øvelser.

Joan Ørting er i høj grad også forretningskvinde, hvor forretningen gennem tiden har omfattet bøger, foredrag, podcast og ikke mindst en sexolog- og parterapiuddannelse. Mange hundrede elever har købt sig plads på hendes undervisningsforløb.

En overgang virkede det nærmest, som om hun var alle vegne på mediefladen - med det velkendte store, røde hår og et bredt smil på læberne. De senere år er der dog skruet lidt ned for optrædenerne.

- Det er ikke en seksuel periode i samfundet lige nu. Der bliver ikke talt om det på samme måde som tidligere. Det er en mangel i det offentlige, synes Joan Ørting.

De senere år har hun koncentreret sig om selvstændighed. Både i sin civilstatus, efter at et 15 år langt ægteskab stoppede, og professionelt, hvor hun har taget tøjlerne i sin virksomhed.

Men også på det personlige plan føler hun sig mere selvstændig efter at have overstået 50'erne.

- Det handler ikke om at klare sig selv, for jeg elsker at få hjælp af mine medarbejdere eller en håndværker. Men det handler om at være tro over for sig selv og sin sjæls kald, så man ved, hvem man er, siger Joan Ørting.

Derfor ser hun frem til det næste årti.

- Jeg har i årevis glædet mig til at skulle være i 60'erne. I den her alder har man gjort det meste, de fleste har peaket og haft familie og været igennem det vanskelige. Nu er der bare finjustering tilbage og at nyde og høste, siger Joan Ørting.