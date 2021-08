Hegaard stopper i politik efter grænseoverskridende adfærd

Det Radikale folketingsmedlem Kristian Hegaard skulle ved flere lejligheder have udvist grænseoverskridende adfærd.

Derfor udtræder han af Folketinget, skriver han på Facebook.

- Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved en festlig lejlighed i byen for nylig i en meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra, har udvist grænseoverskridende adfærd, skriver han.

- Det er jeg simpelthen så ked af - for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt.

Kristian Hegaard, der blandt andet er retsordfører hos Radikale Venstre, har allerede meddelt den radikale folketingsgruppe, at han udtræder af Folketinget og stopper i politik.

Kristian Hegaard på det Facebook, at han for nogle måneder siden havde en samtale med partiets politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, fordi hun var blevet gjort opmærksom på, at han havde overtrådt en grænse hos et medlem.

- Det er ikke noget, jeg selv husker. Men jeg tager det meget alvorligt, og jeg er virkelig ked af at have opført mig grænseoverskridende. For sådan kender jeg ikke mig selv.

- Jeg havde alle intentioner om, at det ikke skulle gentage sig. At jeg efter denne samtale har begået en ny fejltagelse, må jeg tage konsekvensen af.

