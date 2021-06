Hedebølge rammer dele af landet

De kommende dage gælder det om at huske solcremen og få nok at drikke, for det bliver rigtig varmt og solrigt over hele landet med temperaturer mellem 28 og helt op til 33 grader.

- Hele landet får det rigtig varmt, men især i den sydlige og østlige del af landet kan det blive hedebølge, siger vagthavende meteorolog ved DMI Bolette Brødsgaard.

Hedebølge defineres som mere end 28 grader tre dage i træk.

Samtidig kan der også blive såkaldt tropenat nogle steder i landet. Det er, når temperaturen om natten holder sig over 20 grader.

Den meteorologiske forklaring på de varme temperaturer skal findes i et kraftigt højtryk, der kommer fra Rusland.

- Det har sat gang i en slags varmepumpe helt nede fra Middelhavet og Nordafrika, der sender varm luft op over Vesteuropa og op til Danmark, siger Bolette Brødsgaard.

Hun advarer om, at det varme vejr er med til at øge risikoen for brandfare i naturen.

Samme melding kommer fra Danske Beredskaber, der er en sammenslutning af de kommunale beredskaber.

Ifølge Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber, overvejer man et afbrændingsforbud frem mod sankthansaften i næste uge, fordi det vil være for risikabelt at tænde bål.

De kommunale beredskaber følger situationen nøje og vil mødes om formiddagen mandag 21. juni for at vurdere situationen. Sankthansaften er onsdag 23. juni.

- Vi håber også, at der kommer lidt vand fra oven, der lægger en dæmper på den værste brandfare, men det er noget, vi er nødt til at tage bestik af, som vi nærmer os, siger Bjarne Nigaard.

Der kan godt nå at falde lidt regn inden sankthans. Weekendens vejr bliver også godt - men dog noget mere blandet, og det kan ikke udelukkes, at det kan blive til enkelte byger, lyder det fra DMI.

- Et vejrskifte nærmer sig i weekenden. Lørdag og søndag kan det blive en anelse skyet, og en koldfront rammer først Jylland og siden Sjælland.

- Temperaturen falder, og der kan komme byger - også med torden, siger Bolette Brødsgaard.

DMI har netop udgivet sin langtidsprognose for den kommende sommer, der som altid rummer store usikkerheder. Men hvis den står til troende, bliver vejret som en typisk dansk sommer.

- En blanding af sol, skyer og perioder med lidt regn eller byger samt mere normale sommertemperaturer, lyder det blandt andet fra DMI om resten af juni og juli.

I sensommeren i august og september stiger sandsynligheden ifølge DMI for mere ustadigt og køligere sensommervejr.