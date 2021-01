Hawkeye med den videnskabelige åre

Han blev kendt og elsket i mange lande ud over sit hjemland, USA, for sin rolle som krigskirurgen Hawkeye med de rappe bemærkninger, med den lægelige professionalisme og med den store empati, også for nordkoreanere.

Det er ellers noget af en baggrund at blive verdensberømt på. Sjov og ballade under en blodig krig.

For godt nok udspillede M*A*S*H* sig på en grum baggrund, nemlig under Koreakrigen fra 1950 til 1953, men den var ikke krigsforherligende, nærmest tværtimod.

Det er mange år siden nu, og Alan Alda er blevet en gammel mand.

Den 28. januar fylder han 85.

Han har spillet med i mange film siden M*A*S*H, men det er alligevel hans rolle som kirurg i komedieserien, der løb over skærmen fra 1972 til 1983, som mange husker ham for.

Der blev lavet 256 episoder med Alda som den bærende kraft.

Siden 1963 har Alan Alda haft roller i omkring 35 film, herunder store succesfilm som "What Women Want", "The Aviator" og "Bridge of Spies".

Han har samtidig været med i utallige tv-serier og tv-film og også spillet teater.

Men det er ikke skuespil det hele.

Alphonso Joseph D'Abruzzo, som newyorkeren er døbt, har i årenes løb deltaget i meget velgørenhedsarbejde, og så har han en særlig interesse for videnskab og teknologi.

Han vil gerne have kendskab til videnskab udbredt, så i 2009 etablerede han organisationen Alan Alda for Communicating Science, der har kontor på journalistskolen Stony Brook i New York.

Organisationen arbejder med at hjælpe videnskabsmænd med at kommunikere, så almindelige mennesker kan forstå, hvad de siger.

Alan Alda bruger også gerne sig selv for at fremme videnskab.

Kort før nytår deltog han ifølge amerikanske medier i et såkaldt "webinar", en konference på internettet, sammen med blandt andre Anthony Fauci, USA's ledende sundhedsekspert i forbindelse med coronavirus.

De talte om vacciner, og om hvordan man skaber tillid til vacciner. Får folk til at acceptere at blive vaccineret.

Alan Aldi foreslog at bruge de sociale medier og gøre vaccination populært.

- Hvis det er muligt, så tag en selfie, når du bliver vaccineret, og læg fotoet på de sociale medier. Så ser personer, der har tillid til dig, at du er vaccineret. Så i stedet for at tage en selfie, tager du en "vaxxie".