En 50-årig havbrugsejer fra Juelsminde er ved Retten i Horsens anklaget for systematisk overproduktion af fisk i perioden fra 2013 til 2018. Han er også tiltalt for miljøforurening og for at afgive urigtige oplysninger om produktionen til myndighederne. Manden nægter sig skyldig. (Genrefoto) Foto: Simon Læssøe/Ritzau Scanpix

Havbrugsejer afviser fusk og vil frifindes

Ejeren af Hjarnø Havbrug nægter sig skyldig i omfattende miljøsag og hævder at have kompenseret for udledninger ved hjælp af muslinger.

Danmark - 05. marts 2021 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Nægter sig skyldig. Det var beskeden fra en 50-årig havbrugsejer fra Juelsminde, da han fredag var sat stævne i Retten i Horsens. Her er ejeren af Hjarnø Havbrug anklaget for at have set stort på miljøgodkendelser og skruet voldsomt op for produktionen af ørreder i årene fra 2013 til 2018.

