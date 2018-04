Hashsag: Anklager tiltales for at instruere politividner

Anklagemyndigheden rejser nu tiltale mod en 45-årig kvindelig anklager, der mistænkes for at være gået alt for langt i bestræbelserne på at få en gruppe tiltalte dømt i en stor hashsag fra Christiania.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at anklageren i forbindelse med sagen misbrugte sin stilling, løj for retten, og at hun forsøgte at instruere politifolk i, hvad de skulle fortælle i retten.