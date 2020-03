Harris med plads til både nyt og gammelt

Preben Harris har prøvet det meste inden for teater. Han har selv stået på scenen, han har instrueret, og så var han fra 1971 til 2001 direktør for Folketeatret i København.

Noget af det første, han gjorde for Folketeatret, var at udvide med tre nye scener, herunder Snoreloftet.

Det gav mulighed for ny dansk dramatik sideløbende med de store folkelige forestillinger som "Skatteøen", "Gøngehøvdingen" og ikke mindst juleklassikeren "Nøddebo Præstegård".

Preben Harris blev uddannet som skuespiller ved Aarhus Teater i 1957 og debuterede samme år som Benjamin i forestillingen "Påske".

Kort efter var han med til at stifte Aarhus Teaters Forsøgsscene, og siden kom han til Svalegangen (1963-67), hvor han blev fødselshjælper for teaterstykker skrevet af blandt andre Benny Andersen.

Da han sammen med sin kone, skuespilleren Bende Harris, rykkede til København, var det i første omgang for at blive chef for Gladsaxe Teater. Her præsenterede han den første europæiske version af musicalen "Hair".

Da Preben Harris lagde chefjobbet fra sig i 2001, genoplivede han den gamle beskæftigelse som skuespiller med adskillige roller på teater, film og tv. Blandt andet som gamle Levin i "Inden for murene".

Fødselaren har bornholmske aner og skabte i 1991 Svanekegaarden, som er blevet et kulturelt kraftcenter på øen med fokus på relationer til de nordiske og baltiske lande.

Desuden har han haft sæde i en række råd og udvalg, blandt andet i DR's programudvalg, Teaterrådet, i bestyrelsen for Teatermuseet og i Den Storkøbenhavnske Landsdelsscene.

Preben Harris har skrevet erindringsbøgerne "Klar Scene" og "Tæppet op". Hans seneste bog, "Teater til tiden", udkom for fem år siden.

For sin indsats har han modtaget flere priser, herunder Teaterpokalen, Aarhus Rundskuepris, Teaterkatten, Københavnske Teaterkritikeres Pris, Danske Dramatikeres Hæderspris, Årets Reumert og Herman Bangs Rejselegat.