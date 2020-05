Har spillet alt fra pusherfrue til isheks

Det var blot to år, efter at hun havde afsluttet sin skuespilleruddannelse.

Skuespillerinden bag er den aarhusianskfødte Signe Egholm Olsen, som fylder 40 år den 9. maj.

Hun er uddannet fra Statens Teaterskole i 2003. Samme år havde hun sin debut med rollen som Ofelia i forestillingen "Hamlet" på Kronborg Slot.

Signe Egholm Olsen har tidligere fortalt om den store betydning, som rollen i "Nordkraft" havde for hende i starten af karrieren.

- Jeg fik så meget opmærksomhed i kølvandet på den film, og bagefter var der bare helt stille.

- Det var en dyrebar lektie, for det var en kunst ikke at lade det betyde noget for ens selvværd, har Signe Egholm Olsen fortalt til Femina.

Men siden da har hun spillet mange forskellige roller.

Ikke kun på de skrå brædder og på film, men også i tv-serier som "Anna Pihl", "Borgen" og "Den som dræber".

Børn og unge vil dog bedst kende hende fra rollen som isheksen Iselin i julekalenderen "Pagten", som blev sendt på DR i 2009 og igen i 2013.

I løbet af karrieren har Signe Egholm Olsen både vundet Ove Sprogøe-prisen, som hun vandt i 2009, og Reumert-prisen for årets kvindelige hovedrolle i 2010.

I maj og juni skulle Signe Egholm Olsen være aktuel i Det Kongelige Teaters opsætning af Tolkiens "Hobbitten", hvor hun skulle have hovedrollen som Bilbo Sækker.

På grund af coronavirus er opsætningen imidlertid blevet udskudt til 2021.

Derudover har Signe Egholm Olsen en bærende rolle i den danske horrorfilm "Breeder", som lige nu er under produktion. Filmen forventes at have premiere til efteråret.

Privat danner Signe Egholm Olsen par med sangeren Jimmy Jørgensen.