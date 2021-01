Hans venlige smil gik lige i æteren

De fleste over en vis alder kan huske stemmen, der hver onsdag formiddag fyldte radioen.

Det med så stor succes, at op mod 1,3 millioner lyttede med, når han vendte hverdagen med mennesker fra hele landet, mange af dem husmødre og pensionister.

Efter samtalen gik turen videre til "Frøken Klokken". Med lige eller ulige tal afgjorde den elektroniske tidsangiver, om quizspørgsmålet skulle være let eller svært.

Var det svært, så sprang Jørn Hjorting til med en ledetråd, der kunne hjælpe lytteren på vej, inden det hele blev rundet af med et pladeønske.

Evnen til at tale med alle slags mennesker udløste priser og lytterkåringer, hvilket udvidede radiopaletten med programmer som "Prøv lykken", "Morgennisserne" og "Dansktoppen".

I 1984 fik Jørn Hjorting tilmed titel af redaktionsleder, og i 1989 blev han udnævnt til leder af dagredaktionen på P3.

Men i 1996 var det slut, da Jørn Hjorting efter næsten 37 år forlod Danmarks Radio. Han var vred over, at "De ringer, vi spiller" skulle flyttes væk fra P3.

I stedet fortsatte han på Radio 2 og derefter på tv-mediet dk4, hvor han blev vært på programmet "Snak med Hjorting", hvor han mødte musikere som Dario Campeotto og Keld og Hilda Heick.

Jørn Hjorting er opvokset i Aarhus og oplevede som barn den sorg, at hans mor døde. Det betød, at han og søsteren i en periode blev sat i pleje.

Allerede som ung drømte han om at blive radiovært, men han skulle først omkring teologistudiet på universitetet og en rang af oversergent i Forsvaret, inden han blev ansat i Danmarks Radio.

Jørn Hjorting er gift med Erna. De bor nord for København, tæt på børn og børnebørn, og har det godt den høje alder taget i betragtning.

Men som mange andre ældre isolerer de sig i hjemmet for ikke at risikere at blive smittet med corona.

Det giver tid til at følge med i nyhederne og læse bøger. Men på det seneste har den interesse måttet vige for Ernas nisser.

Dem har hun 2000 af, og selv om ikke alle kom frem denne jul, så har det været noget af et arbejde at sætte op og pille ned igen.

Skulle ægteparret komme med et pladeønske, kunne valget falde på "En dejlig dag" med Tonny Landy. For hver dag skal være en god dag.

- Det har altid været min livsfilosofi, at sorgerne nok skal komme af sig selv, mens man skal opsøge - og arbejde - for glæderne. Det lyder banalt, men det er jo sådan, det er, har Jørn Hjorting sagt i et interview med Berlingske.