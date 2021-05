Hans streg er ikke til at tage fejl af

Et tre meter langt monument af sort og gråt granit, der forestiller en tiltet jolle med stævnen mod Sverige, skal minde forbipasserende ved Peder Mads Strand i Nordsjælland om redningsaktionen af de danske jøder under Anden Verdenskrig i oktober 1943.

Monumentet blev indviet 5. maj og er skabt af den danske kunstner Per Arnoldi, der fylder 80 år tirsdag den 25. maj.

Den sorte stenjolle er bare det seneste eksempel på, hvordan Per Arnoldi med sit enkle og grafiske udtryk har sat præg på det offentlige rum i Danmark - og i øvrigt mange andre lande verden over.

De fleste vil især kende Arnoldis udtryk fra plakater, hvor han bruger grundfarverne rød, gul og blå og et stramt formsprog. En bowlerhat. En stok. En stol. Et tog i vind og vejr.

Gennembruddet som plakatkunstner kom i 1975 med design af plakater for DSB.

Siden har Per Arnoldi lavet plakater for en lang række institutioner og virksomheder - for eksempel Politiken, Guggenheim Museum New York, Novo, British Railways og Chicago Symphony Orchestra.

Plakaterne har været udstillet verden rundt - blandt andet på Museum of Modern Art i New York og Victoria and Albert Museum i London.

I 2019 var den danske kunstner med til at sætte den globale opvarmning på dagsordenen med en plakat, der forestillede et lille rødt hus, der er ved at forsvinde ned i en blå baggrund. Overskriften lyder "Global Warning".

Plakaten kunne blandt andet ses i gadebilledet i New York i forbindelse med et møde i FN's Generalforsamling med klimaforandringer som tema.

Om plakaten og det symbolske hus sagde Per Arnoldi til mediet Kulturmonitor:

- Hvornår giver et tegn mening? Hvornår kan et gammelt, aflæseligt tegn give New York mening? Og her blev det lille hus så tragisk utrygt, hvor det ellers er tryghed og hjem og ly og læ.

Per Arnoldi er en alsidig kunstner, som ud over plakaterne og flere monumenter også maler og laver skulpturer.

Han er samtidig kunstnerisk rådgiver, blandt andet i forbindelse med opførelsen af Operaen i København, hvor han stod for scenetæppe og logo.

Mange vil huske ham som vært på en række kunstquizzer på Danmarks Radio i 1980'erne.

Per Arnoldi er autodidakt kunstner. Han studerede teologi et års tid, blev læreruddannet og havde et par journalistiske job, inden han blev fuldtidskunstner. I løbet karrieren har han vundet flere priser og legater.

Per Arnoldi er gift med skuespillerinden Christiane Rohde. Sammen har de sønnen Jokum Rohde, som er forfatter og dramatiker.