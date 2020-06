Hans sange gjorde Aqua verdensberømt

Selv om Claus Norreen ikke var en del af Aquas farverige frontfigurer Lene Nystrøm og René Dif, kan han bryste sig af at være en af bagmændene bag dansk musiks internationalt største kommercielle succes nogensinde.

Sammen med Søren Rasted har Norreen skrevet de mange hits til bandet, blandt andet "Doctor Jones" og monsterhittet "Barbie Girl".

I 1994 havde Norreen, der 5. juni fylder 50, sammen med Søren Rasted lavet soundtracket til filmen "Frække Frida og de frygtløse spioner".

Året efter ledte de komponister efter et popprojekt at arbejde videre med.

Deres jagt stoppede ved René Dif, der havde lavet børne-tv på Kanal København og siden arbejdet på Oslo-båden, hvor han havde mødt en velsyngende norsk pige ved navn Lene Nystrøm.

I 1996 var de fire medlemmer klar med popsinglen "Roses are Red". Men det var først året efter, da gruppen udkom med albummet "Aquarium", at der for alvor kom gang i salget.

Snart fulgte også den internationale berømmelse med ikke mindst "Barbie Girl", som strøg til toppen af hitlisterne alle steder, hvor den udkom.

Men efter fem års benhårdt arbejde gik gruppen fra hinanden under indspilningen af deres tredje album.

Norreen og Co. havde inden deres brud nået at sælge over 18 millioner albummer og 10 millioner singler.

I mellemtiden fortsatte Claus Norreen med at remixe og producere for andre.

I 2008 komponerede han musikken til teateropsætningen "Landet", der blev opført på Kulturkajen Docken i København.

Seks år efter bruddet annoncerede Aqua imidlertid sin gendannelse. Det førte til et succesrigt salg af albummet "Greatest Hits".

Men i 2016 meddelte hitmageren sin endelige afgang.

- I takt med, at mit musikalske fokus med tiden har fundet en noget anden klang, har jeg indset og accepteret, at min egen lyst til fortsat at turnere med Aqua ikke længere er til stede, sagde han.

Sidste år kunne publikum flere steder i landet opleve Aqua, men det var altså uden Norreen på scenen.

Han har sammen med sin tidligere kone, Siggy, sønnen Elliot.