Hans passion er den gode fortælling

Morten Hemmingsen, der lørdag den 19. december fylder 40 år, er opvokset lidt uden for Bogense på Nordfyn. Hans mor underviste som lærer, mens hans far stadig har sin planteskole.

Efter over seks år på de danske tv-skærme som "Morten" i TV2-serien "Badehotellet" er danskerne bogstaveligt talt kommet på fornavn med skuespilleren Morten Hemmingsen.

Mens han gik på Nordfyns Gymnasium, begyndte han samtidig i en teatergruppe. Det blev en øjenåbner for Hemmingsen, som fandt ud af, at han kunne lide at stå på en scene.

Efterfølgende tog han et ophold på Herning Højskole med fokus på teater. Og så var sporet lagt ude.

Han søgte ind på skuespillerskolen i Odense hjemme på Fyn. Men han kom ikke ind. Det gjorde han til gengæld anden gang, han søgte.

Siden har Hemmingsen været med i flere forskellige forestillinger og musicals, hvor han også udnytter sin sangstemme. Hans musikalske evner stopper dog ikke der, for han spiller både piano og guitar.

For Morten Hemmingsen er helheden i stykkerne omdrejningspunktet for arbejdet som skuespiller.

- Min passion er at være med til at fortælle gode historier om mennesker og få lidt andre sider med, end når man bare kigger udefra, fortalte han tidligere i år til Fyens Stiftstidende.

Morten Hemmingsen har to sønner og er gift med skuespilleren Gaia Rosberg. Familien er bosat på Frederiksberg.