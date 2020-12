Hans evner gav ham øgenavnet Budgetbissen

Alle steder har han slået sit navn fast som en, der kan optimere, styre et budget benhårdt og få ting til at fungere.

Lørdag den 5. december fylder koncerndirektør i Nykredit David Hellemann 50 år.

Han har undervejs i karrieren truffet svære beslutninger om nedskæringer, fyringer og filiallukninger, og det har undervejs givet ham nogle øgenavne i medierne og blandt medarbejdere.

Som Corydons regnedreng og Budgetbissen. Som økonomichef i DR kom hans afdeling til at hedde Hellemann-provinsen - efter den krigshærgede Helmand-provins i Afghanistan.

Sidstnævnte fik han ifølge Djøfbladet af de ansatte i DR på grund af de store besparelser, han gennemførte som direktør.

- Det siger vist mere om situationen end mig, har David Hellemann sagt til fagbladet.

Han er blevet beskrevet som effektiv, vedholdende og ambitiøs, men samtidig også humoristisk, nede på jorden, betænksom og loyal over for medarbejderne.

David Hellemann startede karrieren i Finansministeriet, da han blev færdig som kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet i 1996.

Først som fuldmægtig, siden steg han i graderne og endte som afdelingschef, inden han i 2007 blev hentet til DR som økonomichef.

Siden blev det til en lynvisit som partner i konsulenthuset McKinsey, inden han blev hentet ind som departementschef i Finansministeriet. Her blev han en slags højre hånd for daværende finansminister Bjarne Corydon (S).

Siden trak det private erhvervsliv i ham. Det vakte opsigt, da han i 2014 skiftede til et job som direktør i Nordea.

Her blev det til to år, hvorefter han blev koncerndirektør i realkreditgiganten Nykredit med ansvar for drift og økonomi.

- Min karriere har været superspændende, alsidig og uplanlagt. Man kan ikke karriereplanlægge det, jeg har haft mulighed for.

- Der har været noget flid, noget held og noget tilfældighed, når jeg har fået forskellige muligheder for at arbejde i spændende virksomheder, har han sagt om sin karriere til Mandag Morgen.

David Hellemann er født og opvokset i Aalborg. Han er gift med Betina Hellemann, og parret har to døtre.