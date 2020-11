Hans arbejdsliv er som et trofast ægteskab

De sagde ja til hinanden, da han var 25 år, lige færdig med studiet og klar til at indgå i et seriøst forhold. Inden da havde han dog allerede set sig lun på en alliance.

Søren Nielsen kan nemlig fejre sølvbryllup med høreapparatkoncernen Demant, hvor han blev ansat, da han var nyudklækket kandidat. Han havde dog allerede skrevet speciale om virksomheden i sin studietid.

Fredag den 13. november fylder administrerende direktør Søren Nielsen 50 år.

- Jeg er inderst inde ikke drevet af at skulle nå toppen for derefter at finde en ny top.

- Jeg kan godt lide udfordringer, jeg kan godt lide at have noget mellem hænderne, og jeg kan godt lide at nå noget, har han sagt til mediet MedWatch om sin karriere.

Arbejdslivet har budt på både medgang og modgang.

I Søren Nielsens tid er virksomheden vokset, men samtidig har der været alvorlige kriser de seneste par år, efter at han blev topchef i april 2017.

Senest har coronakrisen ramt hele verden - og også den danske virksomhed med hovedsæde i Smørum.

Faktisk har nedgangen i indtægter været uden fortilfælde, og det fik tidligere på året hele direktionen til at gå ti procent ned i løn.

Søren Nielsen førte an med en nedgang på over en million om året.

Året før - i 2019 - havde Demant egentlig succes med at løfte omsætningen. Men et alvorligt hackerangreb kostede 550 millioner kroner på driftsresultatet.

Det ærgrede Søren Nielsen. Især fordi det påvirkede "vores evne til at eksekvere og gøre det, vi gør bedst - nemlig at levere løsninger, som har stor betydning for millioner af menneskers høresundhed", sagde han.

Søren Nielsen blev færdig med sin en kandidatgrad i industriel ledelse og produktudvikling fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i 1995.

Han brugte Demant-virksomheden Oticon som case i sit speciale og blev ansat i virksomheden lige efter sin eksamen.

Frem til 2008 var han ansat i Oticon i forskellige stillinger inden for salg, udvikling og kvalitetssikring. Så blev han chef.

Siden steg han yderligere i graderne, da han i 2015 blev viceadministrerende direktør og daværende topchef Niels Jacobsens højre hånd - og kronprins.

I april 2017 overlod Niels Jacobsen så topchefposten til ham. Men Søren Nielsen er ikke bare en mand, der træder i andres fodspor - han sætter også sit eget præg.

Symbolsk har han ladet den hæderkronede virksomhed skifte navn fra William Demant til bare Demant.

Privat er Søren Nielsen gift med Henriette Svarre Nielsen, der er professor og overlæge. Parret har tre børn.