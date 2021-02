Hans Engell om Støjberg-exit: Brud var uundgåeligt

- Spørgsmålet har ikke været, om hun ville forlade Venstre, men om hun ville gå til et andet parti. Der vælger hun i første omgang at blive løsgænger.

At Inger Støjberg nu melder sig ud af Venstre, var uundgåeligt, efter at Venstres ledelse stemte for en rigsretssag.

- Men at det måtte komme til et brud mellem Venstre og partiets tidligere næstformand og store stemmesluger var uundgåeligt, siger Hans Engell.

Han kalder afgangen for "præget af bitterhed" mellem Inger Støjberg og hendes nu gamle parti.

Hendes fremtid er dog formentlig ikke som løsgænger, vurderer Hans Engell.

- Med mit kendskab til Inger Støjberg ligner hun ikke en, der har planer om at forlade politik. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi på et tidspunkt ser hende som medlem af Dansk Folkeparti eller Nye Borgerliges folketingsgruppe, siger han.

Hans Engell vurderer, at hun kan se fordele i begge partier.

- Nye Borgerlige er en lille gruppe, og forholdet mellem Pernille Vermund og Inger Støjberg er rigtig godt. De har også brugt enorme kræfter på at kæmpe Støjbergs sag.

- Tilsvarene har DF også gjort det. Der har hun også et godt forhold. Det, der taler for DF, er, at det er et stort, ældre parti med større organisation og et bagland, som Støjberg kender fra det midt- og vestjyske, siger Hans Engell.

Opgøret mellem Inger Støjberg og Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen vil sætte "dybe spor".

- Den første tid vil være meget præget af efterdønningerne. Ellemann har et meget stort internt reparationsarbejde.

- Fordelen er, at hun er ude, så nu kan han koncentrere sig om sit eget politiske projekt, og det er der i høj grad brug for, siger Hans Engell.

Onsdag stemte et flertal i Folketinget for, at der skal rejses en rigsretssag mod Inger Støjberg for ulovlig adskillelse af asylpar.