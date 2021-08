Hans Engell forudser opgør mellem Pape og Khader

Søndag annoncerede folketingsmedlem Naser Khader (K), at han er raskmeldt og klar til at vende tilbage på jobbet.

I det hele taget trækker det op til et opgør mellem K-formand Søren Pape Poulsen og Khader i den nærmeste fremtid.

Det vurderer politisk kommentator Hans Engell.

- Det ligner en meget besværlig sag for Pape, og den ender muligvis i et opgør mellem Pape og Khader. Meget peger i den retning.

- Problemet er, at De Konservative som et "lov og orden"-parti ikke bare kan smide en mand ud af folketingsgruppen på et tidspunkt, hvor det er påstande mod påstande, siger Engell.

Det er ikke muligt for Ritzau at få at vide, hvornår undersøgelsen ventes færdig.

Ifølge Hans Engell er det for tidligt at konkludere, hvad sagen ender med at få af konsekvenser.

- Hvis Papes konklusion er, at han ikke mener, at Khader kan være medlem af den konservative folketingsgruppe, så må de i gruppen stemme om det. Medmindre Khader selv udtræder af gruppen.

- Det sidste tror jeg ikke, at Khader gør uden videre. Khaders udtalelser, både da sagerne kom frem, og nu hvor han vender retur, tyder på, at han er i kampform. Khader har ikke tænkt sig at lade sig smide ud eller forlade Folketinget.

- At Khader melder sig klar, er begyndelsen på en svær tid for De Konservative, siger Engell.

Khader har været sygemeldt med stress siden april. Sygemeldingen kom, efter at debattører og kritikere fortalte, hvordan han havde forsøgt at skræmme dem ved blandt andet at kontakte deres arbejdsgivere for at lægge et pres på dem.

Siden Khaders sygemelding i april er han blevet ramt af nye beskyldninger om krænkelser.

Fem kvinder stod i juli frem og fortalte til DR, at de mellem 1999 og 2019 var blevet udsat for seksuelle krænkelser eller grænseoverskridende adfærd fra Khader. Siden meldte endnu en kvinde sig også på banen til Berlingske.

De berettede om forskellige episoder, der tog udgangspunkt i, hvad de opfattede som møder af arbejdsrelateret karakter, men som udviklede sig til krænkelser i forskellig form. Khader har afvist beskyldningerne.

Ritzau forsøger at få en kommentar fra Khader.