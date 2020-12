Hans Engell: Venstre og Socialdemokratiet afgør Støjbergs skæbne

Instrukskommissionen konkluderer i en delrapport mandag, at Inger Støjberg blev advaret om ulovligheder i asylsag.

Venstre og Socialdemokratiet kommer til at afgøre, om det ender med en rigsretssag mod Inger Støjberg (V) i asylsagen.

- Venstre må på den ene side formodes at støtte deres næstformand, men på den anden side er de også et lov og orden-parti. Vi ved, at Støjberg deler vandene, og hendes skarpeste kritikere findes i hendes eget parti, siger Hans Engell.

- For Socialdemokratiet er den svær, fordi regeringen ikke er specielt interesseret i en rigsretssag på det her spørgsmål, og vi har også en minkskandale, der passer uendelig dårlig til en diskussion om rigsret.

Hans Engell mener, at det ikke er til at sige endnu, hvordan de to partier vil agere.

Til gengæld er det ret forventeligt, hvordan resten af partierne vil se på kommissionens delrapport.

- En del af de røde partier vil formentlig styre efter rigsret, hvis der er jura, der taler for det, mens de blå partier vil være imod bortset fra Liberal Alliance, siger Hans Engell.

Han kalder delrapporten for "meget alvorlig", men at "det ikke er lykkedes at finde en rygende pistol" på, om Støjberg gav en ulovlig ordrer imod sine embedsmænds råd.

- Det er ikke nogen enkelt sag til afgørelse.

- Derfor skal vi heller ikke forvente, at Folketinget kommer med hurtige meldinger, fordi det kræver en meget nøje gennemgang af beretningen for at se, hvad den kan bære rent juridisk. Det er ikke en beretning, der bare lige giver løsningen, siger Hans Engell.

En rigsret er en domstol, der dømmer i sager, hvor ministre er anklaget for ulovlig embedsførelse. Det er kun sket fem gange tidligere - sidst med Tamilsagen.

Det er op til et politisk flertal, om en politiker skal indbringes for en rigsretssag. Det kan ske, hvis vedkommende har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har handlet i strid med loven.