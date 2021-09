Hans Engell: Løkke skylder svar på mange spørgsmål

De svar skylder Lars Løkke Rasmussen nu, hvor partiet for alvor står sin prøve, mener politisk kommentator Hans Engell.

Lars Løkke Rasmussens parti - Moderaterne - er blevet opstillingsberettiget. Men vi mangler stadig svar på, hvad den politiske ambition for partiet er.

- Nu kommer den svære tid for Løkke. Hidtil har han kunnet flyve under radaren, men nu melder alle spørgsmålene sig for ham, siger han.

-Hvilke kandidater er det, han møder med? Hvad er det politiske program? Hvem vil han pege på som statsminister? Ellemann (V), Pape (K) eller Sofie Carsten (RV) Nielsen? eller sig selv?

En ting, vi ifølge Hans Engell ved, er, at Moderaterne vil lægge sig i midten af dansk politik. Men hvad det helt præcist indebærer, står stadig uklart.

Dog mener Hans Engell, at vi kan forvente at se et forsøg på samarbejde med venstre, De Konservative og De Radikale.

Om Lars Løkke også vil bejle til Socialdemokratiet, som han gjorde under valgkampen i 2919, bliver også spændende, mener Engell.

Partiet Moderaterne startede som et politisk netværk for personer, der ønskede at diskutere og formulere politiske forslag med Lars Løkke.

Det er endnu ukendt, hvem Løkke har hevet ind som kandidater til partiet. Men det kan blive helt afgørende for Moderaternes gennemslagskraft, siger Hans Engell.

Det kan blive svært, hvis de er fuldstændigt ukendte, mener han.

- På nuværende tidspunkt har vi ikke hørt fra et eneste folketingsmedlem eller byrådsmedlem, der har stillet sig til rådighed.

- Bliver det tidligere cykelryttere, journalister, erhvervsfolk eller organisationsfolk? Det aner vi ikke, siger Engell.

Lars Løkke Rasmussen var den, der ved valget i 2019 fik næstflest personlige stemmer.

Men det vil ikke nødvendigvis betyde noget for hans mulighed med Moderaterne, fordi han nu står i en helt anden situation og uden nogen støtte fra Venstre, mener Hans Engell.

- Løkke er kendt og meget populær i visse kredse. Men dybest set ved vi ikke, hvilken tilslutning der vil være til ham, siger han.