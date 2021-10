Hans Engell: Fogh kom Ellemann til undsætning med tale

Venstres tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen forsøgte at komme sin partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, til undsætning, da han i sin tale på partiets landsmøde angreb regeringen for at begrænse friheden. Det siger politisk kommentator Hans Engell.

- Det gjorde han, fordi Ellemann i sin store tale i går i virkeligheden ikke var specielt kritisk overfor Mette Frederiksen, siger Hans Engell.

- Han havde mange temaer, men du finder intet sted i talen med et dybt stød i forhold til regeringen.

Engell mener, at Jakob Ellemann-Jensen lod statsminister Mette Frederiksen (S) slippe for let i sin tale. Det gjorde han ved at give udtryk for frihedstanker, som "dybest set de fleste kan blive enige om".

Undertiden var Fogh mere konkret ind i sit angreb på Mette Frederiksen, mener han.

- Der er ikke noget, som partilandsmøder elsker mere, end når partilederen går hårdt til den politiske modstander. Men det gjorde Ellemann ikke i går.

- For mig at se handlede det om, at Fogh har følt, at hvis det her årsmøde skal blive en succes - også for Ellemann - er man nødt til at levere et dybt stød overfor regeringen, siger han.

Anders Fogh Rasmussen startede sin tale ud med at sige, at han normalt ikke blander sig i indenrigspolitik, men at han søndag ville gøre en undtagelse.

Og det er rigtigt, at han bryder med en stil, mener Hans Engell.

- Det er atypisk, at tidligere statsministre kritiserer hinanden. Uanset hvilken partifarve de har haft, har vores tidligere statsministre været ret flinke overfor hinanden. Det er ikke tilfældet i dag, siger han.