Handlingsplan mod fangeflugter er forsinket til 2021

- For at forhindre en del af de voldsomme fangeflugter, som vi har set de seneste år, har jeg sammen med sundhedsministeren bestilt en handlingsplan, der skal komme med initiativer til at imødegå problemet med fangeflugter, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) i en skriftlig kommentar.

- Desværre er handlingsplanen endnu engang udskudt, nu til første kvartal 2021, da der fortsat mangler afklaring om nogle af initiativerne i planen.

- Forsinkelsen er meget beklagelig. Men der er desværre brug for mere tid, for at der kan leveres de grundige og gennemarbejdede initiativer, som vi ønsker.

Drabsdømte Peter Madsen forsøgte i oktober at flygte fra Herstedvester Fængsel.

Med en pistollignende genstand truede han sig ud af fængslet. Det blev dog en kort tid i friheden, da han efter få minutter blev fanget af politiet igen.

Fem minutter efter at fængslet havde slået alarm, blev Madsen anholdt, efter at han var hoppet ind i en hvid varevogn.

Sidste år var der også et alvorligt flugtforsøg. Her flygtede en bandeleder fra et psykiatrisygehus. Han blev fanget i Barcelona et par måneder efter.

Nick Hækkerup har sendt et brev til Retsudvalget, hvor han orienterer om, at handlingsplanen er udskudt.

Den er blevet udskudt før. Det skyldtes blandt andet coronasituationen.