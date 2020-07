Handlekraftig fighter arbejdede sig til tops

Men også for sin udadvendthed og for at have stået i spidsen for den historiske sammenlægning af de to største hovedorganisationer, hvor hun i dag sidder som formand for 1,3 millioner lønmodtagere.

Onsdag den 15. juli fylder formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation Lizette Risgaard 60 år.

Sammenlægningen af de to organisationer LO og FTF var en lang proces ikke uden sværdslag internt i fagbevægelsen.

Men det er Lizette Risgaard vant til. Hendes vej til toppen har heller ikke været uden knubs og stridigheder.

I otte år var hun næstformand i LO, mens Harald Børsting var formand, og hun har beskrevet de år som "hårdt arbejde og rå magtkampe".

Det er en offentlig hemmelighed, at hendes forhold til formanden var temmelig anstrengt, og at hun fik en hård medfart internt i organisationen.

Af kolleger i fagbevægelsen bliver hun ofte beskrevet som en fighter, og de første år krævede hendes kampvilje at stå igennem.

- Jeg tror, at jeg rimelig tidligt gjorde mig klart, at jeg ikke ville komme igennem det uden rynker, undren og lidt ar på sjælen, har hun sagt om de år i et interview med ugebladet Alt.

Og det tog hende heller ikke mange dage at bevise, at hun er en handlekraftig leder. Hun blev med stort flertal valgt som formand en tirsdag i oktober. Om fredagen fyrede hun hele ledelsen i LO på fire mand.

Fagbossen har dog selv fremhævet, at hun samtidig er god til at lytte til andre, til at finde kompromiser og til at skabe resultater til gavn for medlemmerne.

For eksempel har hun været med til at indgå hele syv trepartsaftaler med regeringer og arbejdsgivere. Senest om lønkompensation og praktikpladser under coronakrisen.

Hun er også en synlig formand, der ofte tager rundt i landet og taler med medlemmerne.

Også selv om de buher ad hende på talerstolen 1. maj i Fælledparken i København, som det var tilfældet i 2017 efter et overenskomstresultat, der ikke var lige populært hos alle.

- I LO-fagbevægelsen er det sådan, at vi faktisk forhandler og diskuterer med hinanden, præcis som vi arbejder, nemlig hårdt, så jeg har ikke problemer med det, sagde formanden bagefter.

Lizette Risgaard er vokset op i en toværelses lejlighed på Nørrebro i København. Hendes far var murerarbejdsmand og hendes mor var kontorassistent og fagligt aktiv.

Lizette Risgaard valgte at gå i sin mors fodspor med begge dele.

Selv har hun to voksne sønner, Mark og Jesper, sammen med sin mand, Per Risgaard, der døde i 2011.