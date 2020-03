Handicapchauffør er anholdt for overgreb på flere børn

Den 60-årige arbejder som handicapchauffør i Roskilde og i Greve, og politiet er ifølge en pressemeddelelse i tæt kontakt med kommunerne om sagen.

Manden sigtes også for at have bestilt og betalt for livestreaming af overgreb på børn under 12 år i udlandet.

I hans hjem har politifolk beslaglagt en del materiale, som skal undersøges nærmere.

Endnu er der langt fra et overblik over sagen, lyder det fra politikommissær Kim Løvkvist.

- Vi er på et meget tidligt stadie i efterforskningen, og politiets fokus har været at skride hurtigt ind for at forhindre yderligere overgreb, siger han i en pressemeddelelse.

- Der ligger en stor efterforskningsmæssig opgave foran os, tilføjer Kim Løvkvist.

I de senere år har politiet fået tip fra det amerikanske forbundspoliti om flere tilfælde, hvor danske mænd betaler for voldtægter over nettet.

En pensionist fra Brøndby blev således for to år siden idømt fængsel i otte år for via sine bestillinger at have medvirket til overgreb på 346 filippinske børn.

I en anden sag var det en automekaniker fra Nordsjælland, der havde betalt mellem 120 og 360 kroner for at se, hvordan børn på den anden side af jorden blev voldtaget eller fik deres blufærdighed krænket. Her var straffen fængsel i fire år og seks måneder.

Et tredje tilfælde drejer sig om en nordjysk mand i 60'erne, der betalte for at se filippinske børn blive udsat krænkelser. Han fik fængsel i to år.