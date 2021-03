Handelsplatforme går sammen i kamp mod hæleri

På internettet er det muligt at sælge sine varer anonymt. Dette skaber bedre vilkår for indbrudstyve, som i højere grad end tidligere sælger hælervarer på forskellige platforme på nettet.

Derfor vil Bo Trygt nu sikre, at sælgere identificerer sig, hvilket skal gøre det mere vanskeligt for tyven at undgå at efterlade digitale fodspor, oplyser Bo Trygt i en pressemeddelelse.

Bo Trygt er en indsats mod blandt andet indbrud skabt af Trygfonden, Realdania, Videncenteret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Faktisk købte omkring 250.000 danskere stjålne varer for cirka to milliarder kroner alene i 2019.

Et stort problem med hæleri på nettet er, at 78 procent af køberne af brugte varer synes, det er svært at vide, om de varer, de køber, er stjålne. Det viser en Megafon-undersøgelse fra 2020.

Derfor vil aktørerne bag Bo Trygt nu arbejde for at få bedre styr på hælervarer udbudt til privatsalg.

Blandt andet er det muligt for sælgere at registrere sig med NemID på handelsplatforme som DBA - også kendt som Den Blå Avis - samt Gul og Gratis, da man på den måde verificerer sin identitet.

Som forbruger bør alarmklokkerne ringe, hvis sælger ikke vil give sig til kende, skriver Bo Trygt.

Da det ikke kun er på handelsplatforme, at internethandlen foregår, håber man også på at få sociale medier med i aftalen.

- Sociale medier er også et vigtigt og stort marked for brugthandel, og derfor håber vi også på, at steder som Instagram og Facebook Marketplace vil være med i vores code of conduct, siger programchef i Bo Trygt Britt Wendelboe.

Designermøbler, værktøj, computere, smykker og ure er blandt de mest populære hælervarer. Langt de fleste smykker, der ender på hælermarkedet, stammer fra indbrud i private hjem.

Bo trygt er også i gang med en kampagne kaldet "Hæler? Ikke mig", som skal hjælpe danskerne med at styre udenom hælervarer på nettet.