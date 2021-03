Han vil være lige i midten af popkulturen

Men det tog ikke modet fra Hilfiger. Han flyttede til New York, og med hjælp fra en investor startede han Tommy Hilfiger-mærket. I 1992 var det den første modevirksomhed på børsen i New York.

Amerikanske Tommy Hilfiger, der 24. marts fylder 70, var en af de første designere, som samarbejdede med store kendisser. I halvfemserne var det i høj grad hiphop-stjerner.

Da rapperen Snoop Dogg havde en stor Tommy Hilfiger-trøje på ved en optræden i det amerikanske komedieprogram "Saturday Night Live" i 1994, eksploderede salget.

Siden har han arbejdet sammen med øjeblikkets største stjerner, som har sat deres stempel på hans kollektioner. Det gælder alt fra modeller som Kate Moss til skuespilleren Zendaya og Formel 1-køreren Lewis Hamilton.

I et interview med The Guardian har Hilfiger fortalt, at han nyder at være designer. Både på grund af det kreative, men også fordi han godt kan lide at være i popkulturens centrum.

I september 2016 gik Hilfiger også væk fra den klassiske model, hvor kollektioner bliver vist frem i modeuger, og så kan de købes seks måneder senere.

Nu bliver alle Tommy Hilfigers kollektioner sat til salg lige efter modeshowene. Ifølge ham selv gav det med det samme en stigning i salget.

- Folk vil have en øjeblikkelig tilfredsstillelse. De ser det på catwalken og vil have det på den næste dag. De har ikke lyst til at vente seks måneder. Så kan de være blevet trætte af det, har han sagt i et interview med The Independent.

Tommy Hilfiger har også optrådt i medierne ad flere omgange. Han har blandt andet været gæstevært på det amerikanske realityprogram "Project Runway" flere gange.

I 2005 havde den amerikanske tv-kanal CBS et realityshow kaldet "The Cut". Showet mindede om den tidligere præsident Donald Trumps tv-serie "The Apprentice", men her var præmien et designjob hos Hilfiger.

Men den store succes - og at se sit navn på reklamesøjler - har også haft en betydning.

Til The Guardian fortæller han, at han nogle gange glemmer, at Tommy Hilfiger er hans rigtige navn. Han er blevet for vant til at se det på trøjer.

Tommy Hilfiger har været gift to gange, siden 2008 med Dee Ocleppo. Han har fem børn.